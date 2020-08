Wel of geen Amsterdam Marathon: hardloopveteraan Joop Keizer (79) wacht met spanning af

"Ik vrees het ergste na het gesprek van onze Minister-president gisteravond", redeneert Keizer. Toch hoopt hij dat de marathon in een andere vorm door gaat. "Misschien kunnen de toplopers lopen of is er een manier waarop de recreatielopers mee kunnen doen met anderhalve meter afstand. Neem bijvoorbeeld de triathlon: daar mocht je vroeger ook absoluut niet bij elkaar in de buurt komen als fietser. Die eisen zou je misschien nu ook kunnen stellen aan de lopers."

Zeker tien keer deed hij mee aan de Amsterdam Marathon. Waaronder bij de allereerste editie in 1975. Joop: "Dat was voor ons een ongelooflijk iets dat er in Amsterdam een marathon gehouden kon worden. Algemeen kon je nooit bij de gemeente voor elkaar krijgen om een straat er voor af te zetten. De wedstrijden moesten altijd in een afgelegen dorp."

Eerste editie 1975

Driehonderd marathonlopers vertrekken die dag vanuit het Olympische Stadion in Amsterdam. Joop weet de zevende plek te behalen en is derde van Nederland. "We liepen onder de tunnel van het Olympisch Stadion door, langs de Amstel zo naar Ouderkerk. Het was echt geweldig! We hebben nog keiharde wind tegen gehad. In Amstelveen kregen we windje in de rug."

Prijzen

In de bescheiden woonkamer in Hoorn staan drie grote prijzenkasten vol met bekers met prijzen uit binnen- en buitenland. Van triathlons tot Iron Man in Hawaï, Joop heeft veel records en titels op zijn naam staan. "Vroeger deed ik het voor de prestatie om in de Nederlandse ploeg te komen en een reisje te winnen, dus voor de eer. Nu is het meer voor mijn gezondheid en ik geniet van het lopen. Vroeger werd ik vaak nagewezen maar nu roepen ze mij juist toe: 'Respect hoor!'"