IJsclub Kees Jongert in Heemskerk dupe van geraffineerde inbraak: "Dit doet pijn"

HEEMSKERK - Boosheid en teleurstelling dringen om voorrang bij IJsclub Kees Jongert in Heemskerk. Het clubgebouw werd doelwit van een geraffineerde inbraak. De schade is groot.

De inbraak is volgens Niesten geraffineerd uitgevoerd. "Dit is geen half werk geweest", zo stelt hij. "De lantaarnpaal bij de oprit is eerst uitgeschakeld door de stop eruit te halen. Voorts is de deur vakkundig geforceerd en het alarmsysteem onklaar gemaakt door de bewegingssensoren zwart te spuiten. Dit is zeker niet het werk van wat hangjeugd, dat kan ik me niet voorstellen."

Een camera van de gemeente Heemskerk nabij het terrein van de ijsclub heeft niets opgeleverd. "Die werkt helaas al een tijdje niet meer."

Toekomst

Niesten en de leden zijn er ziek van. Toch is de schaatsheld - die in 1985 derde werd in de Elfstedentocht - ervan overtuigd dat de toekomst van de ijsclub niet in gevaar zal komen. "We zijn een echte vriendenclub en zullen elkaar steunen. Ook in deze tijden. We staan hoe dan ook weer op."

Niesten vraagt getuigen zich te melden bij de politie. "Wellicht worden er ook nog spullen aangeboden via marktplaats. Laat het ons dan alsjeblieft weten."