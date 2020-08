Vierduizend gratis perenbomen zoeken een tehuis in Medemblik

Een vrachtwagen komt de bomen zaterdag op drie verschillende locaties afleveren. Dit brengt kosten met zich mee, maar die betaalt de gemeente graag. "Wij brachten de gemeente op de hoogte van de actie en ze waren al snel bereid de kosten van 700 euro op zich te nemen, vertelt Gerrit van Keulen van de dorsraad Andijk. "Voor hen is het belangrijk dat er meer bomen komen in de gemeente."

Animo

Het organiseren van het uitdelen van de bomen komt neer op de dorpsraad, die inmiddels flink de handen uit de mouwen heeft gestoken. "We hebben al een groenvoorzieningsbedrijf gevonden die bereid is om de lading op zich te nemen en de bomen tijdelijk wil verzorgen. Vervolgens zullen de bomen aan burgers uitgedeeld worden."

Over het animo voor de bomen maakt de dorpsraad zich geen zorgen. "Op sociale media merken we dat er al veel reacties komen van burgers die wel een perenboom in hun tuin willen. Daarnaast nemen ook wat grotere organisaties wat bomen af, zoals de hardraverijen de bomen die overblijven kunnen op de gemeentewerf terecht."