De eerste schoolweek zit er bijna op: Veel blijdschap maar ook zorgen

Het waren roerige dagen in aanloop naar de heropening van de scholen. Toch was voor velen het moment van weerzien zeer aangenaam. Zoals voor Rami uit groep 7 van CBS Het Baken in Zaandam. "Ik vond het hartstikke leuk om iedereen weer te zien. Ik ben verhuisd en nu kan ik weer lekker met mijn vriendjes spelen. We gaan dan samen fietsen, steppen, gamen of andere kinderen ophalen."

Blijdschap

Ook Teun, leerling uit groep 3 van De St. Michaëlschool in Zuidschermer, is blij om weer naar school te gaan. "Dan kan ik weer lekker schrijven en rekenen. En op het schoolplein samen met mijn vriendjes met de karren spelen."

Cas uit zes VWO van middelbare school Werenfridus in Hoorn zegt over de opening van de scholen: "Ik had geen problemen met het digitale onderwijs, maar ik miste het wel om fysiek les te krijgen. Je kan toch makkelijker vragen stellen."

In levenden lijve

Ook onderwijzers waren enthousiast na een lange periode van vakantie de leerlingen weer in levenden lijve te zien. "Het is altijd weer fijn om alle blije gezichten te zien", vertelt directrice Nel van de Geer van CBS Het Baken.

"Het was fantastisch. Dat moment hadden wij natuurlijk ook al even voor de zomervakantie. Toen wij weer helemaal open konden. Het was toen ook al zo fijn om alle kinderen weer te zien. Op afstand heb je toch minder zicht op hoe het met de kinderen gaat", laat Jamila Helstone, directrice van De Verrekijker in Den Helder weten. "Ik denk dat wij soms wel eens vergeten hoe belangrijk wij voor de kinderen zijn."