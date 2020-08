Museum van de 20e Eeuw ziet kans in mogelijke verhuizing stadhuis

HOORN - Op 15 september wordt besloten of het Hoornse stadhuis verbouwd wordt of dat de gemeente de locatie aan De Nieuwe Steen leeg achterlaat. Het Museum van de 20e Eeuw groeit op de huidige locatie uit de voegen en zou wel raad weten als het gebouw leeg komt te staan. Museumdirecteur Hans Stuijfbergen heeft een ambitieus plan ingediend voor gebruik van het gebouw.

Het museum van de 20e Eeuw ontvangt nu rond de 60.000 bezoekers per jaar en daarmee lopen ze tegen het plafond aan van hun huidige gebouw op het Oostereiland. Op een nieuwe locatie hoopt het museum uit te kunnen breiden naar 100.000 bezoekers en zoeken zij naar betere faciliteiten en betere bereikbaarheid, vertelt directeur Hans Stuijfbergen. "Met een grotere locatie hoeven we ook geen 'nee' meer te verkopen aan relevante schenkingen en hoeven we objecten niet meer buiten de deur op te slaan zoals nu het geval is."

"Slopen lijkt ons zonde en we vonden dat we onze ideeën naar buiten moesten brengen"

Zij doen niet als enige museum een gooi naar de locatie, vertelt Stuijfbergen, mogelijk wil daar een tweede museum bij aansluiten. "We zijn nog in overleg met een ander museum dat prima bij ons aansluit, maar ook dringend op zoek is naar een ander pand. Met die samenwerking zou Hoorn helemaal als MuseumStad op de kaart worden gezet.”

Toekomstmuziek

Het is dan een wens om te groeien naar een museum met nationale uitstraling, of het een haalbaar idee is volgens Stuijfbergen moeilijk in te schatten. “De Gemeenteraad en het College van B&W moeten een beslissing nemen en bepalen wat ze met het huidige gebouw willen." Toch wil hij alvast een balletje opgooien. "Slopen lijkt ons zonde en we vonden dat we als Hoorns museum nu wel onze ideeën naar buiten moesten brengen en hopen dat er op zijn minst overleg volgt.”

Brommers in het stadhuis

De bestemming van het gebouw als stadhuis kan het museum juist een leuk karakter geven, denkt de directeur. De bordjes van de verschillende afdelingen van het stadhuis kunnen wat hem betreft blijven hangen. "Op de afdeling 'Onderwijs' komen enkele klaslokalen uit verschillende decennia met filmbeelden over de veranderingen in het onderwijs. Bij de afdeling 'Verkeer' kan eindelijk onze hele collectie brommers, fietsen, driewielers en kinderwagens getoond worden."

Als de toekomstdromen van het museum uitkomen, laten zijn op het Oostereiland twaalf lege zalen achter. Maar dit wordt momenteel gehuurd van de gemeente en volgens Stuijfbergen biedt dat genoeg mogelijkheden voor andere invullingen.