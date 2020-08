Spitsmuizenalert: insecteneters helpen ons van plaagdieren af

Het is een mooie waarneming van een dier dat je meestal alleen maar hoort, maar niet ziet: de spitsmuis. Matthijs Gemmink filmde er eentje die hij tegenkwam op de camping. Overigens is één van de meest voorkomende muizen in Noord-Holland helemaal geen muis.

Het komt je misschien bekend voor: je wandelt door een park of in het duin en na wat geritsel in het gras hoor je heel hoog gepiep. Negen van de toen keer heb je zojuist met een spitsmuis van doen gehad. Deze kleine scharrelaars lopen hun neus achterna op zoek naar insecten en laten elkaar duidelijk horen waar ze zijn of, bij een ontmoeting, wat ze van elkaar vinden.

NH-verslaggever Matthijs Gemmink kwam de spitsmuis op het filmpje tegen op de camping in Callantsoog. "Er scharrelde wat door het droge gras en de bladeren. Een muisje, dachten we. We probeerden hem te lokken met een stukje chips en dat lukte." Zoals je op het filmpje kan zien komt de spitsmuis al snuffelend dichterbij en gaat hij aan de haal met de chip. Het is waarschijnlijk een bosspitsmuis. "Hij nam het chipje mee en stopte hem vlakbij de camera ergens onder de grond. Daarna ging hij weer verder met scharrelen en morrelde een gegeven moment ook even aan de camera; alsof hij niet gesteld was op deze schending van zijn privacy."

Nuttig

Spitsmuizen zijn eigenlijk helemaal geen muizen. Net zo min als gierzwaluwen zwaluwen zijn of een muskusrat een rat. Die dieren lijken op andere dieren en krijgen dan ineens dezelfde naam, maar eigenlijk zijn spitsmuizen een zelfstandige zoogdierfamilie en wel één van de allergrootste. Er zijn bijna 400 soorten! Het zijn zelfs niet eens knaagdieren, maar behoren tot de orde van de insecteneters en zijn familie van de egel. Als je goed naar het kopje kijkt, is er wel gelijkenis te zien.

Nadat we hebben gebeld met de Zoogdiervereniging weten we zeker: het is een gewone bosspitsmuis. Boven het Noordzeekanaal is dat de enige bosspitsmuis en die zijn te herkennen aan een donkere vacht op de rug en een lichte vacht op de buik. Huisspitsmuizen zijn helemaal grijs en de waterspitsmuis vindt je niet op een duincaming. Je hebt in Noord-Holland dan nog de tweekleurige bosspitsmuis maar zoals gezegd: alleen onder het Noordzeekanaal.

Spitsmuizen zijn insecteneters. alles wat ze aan kunnen, nemen ze te grazen met hun scherpe tanden. Tot andere kleine zoogdieren aan toe. In die zin zijn ze ook heel nuttig.