VLOG: Een concert luisteren vanuit je eigen campingstoel

ENKHUIZEN - De afgelopen weken heb je het misschien al gehoord, vanaf de Zuidertoren in Enkhuizen klonken er op de afgelopen dinsdagavonden andere deuntjes. Van klassiek tot nummers van Disney, het is allemaal voorbijgekomen. Hoogste tijd voor vlogger Desi om eens te kijken wat daar aan de hand is.

Naast de stadsbeiaardier, geven ook gastbeiaardiers uit binnen- en buitenland een concert. De carillonconcerten kunnen dit jaar coronaproof worden beluisterd: vanuit het open raam van een huis of auto, vanaf de stoep, terras, balkon, tuin of fiets.

Carillons in Enkhuizen

De carillons in zowel de Zuidertoren als in de Drommedaris worden sinds de 17e eeuw met de hand bespeeld door een stadsbeiaardier in dienst van de stad Enkhuizen. De huidige stadsbeiaardier Frits Reynaert bespeelt drie maal per week één van de beide beiaarden.

Laatste Enkhuizer beiaardconcert 2020

Op dinsdag 25 augustus vindt het laatste concert plaats en deze wordt afgesloten met stadsbeiaardier Frits Reynaert.