Regius College Schagen verklaart zichzelf rookvrij met borden op de campus

SCHAGEN - Vanaf deze maand is het verboden om op schoolpleinen te roken. Bij het Regius College in Schagen hebben ze vandaag borden geplaatst om dat nog eens duidelijk te maken. Het rookverbod moet een ontmoedigende werking hebben op puberende potentiële paffers.

"Kinderen die vanuit de basisschool komen, die roken niet", legt bestuursvoorzitter Anne Hoekstra van het Regius College uit. "En als je dan op de campus jongeren ziet die wél roken dan is dat stoer, willen ze er bij horen en gaan ze roken. En dit moet met name dat gedrag voorkomen."

Rookvrije generatie

Rond de school worden vandaag meerdere borden geplaatst waarop duidelijk wordt gemaakt dat de school op weg is naar een rookvrije generatie. De gemeente trekt dat nog breder, wethouder Sigge van der Veek hoopt dat uiteindelijk heel Schagen niet meer rookt. "Dat is de wens natuurlijk. We krijgen de opdracht ook vanuit de Rijksoverheid. Nu scholen en sportverenigingen, je moet er kordaat mee aan de gang gaan."

Volgens Hoekstra lijkt het op school mee te vallen met het aantal rokende jongeren. "Het gaat de goede kant op. Maar je ziet toch dat jongeren gedurende de middelbareschooltijd aan het roken slaan. Dat hopen we hiermee te voorkomen. Want als je begint met roken, is het heel lastig om er weer vanaf te komen."

Minder sterk gedaald

"Je ziet dat het aantal rokers minder sterk is gedaald dan we hadden gehoopt met alle acties vanuit de overheid. Dat zie je gewoon terug in de cijfers. We kunnen er dus best nog wel een tandje bijzetten", zo besluit Van der Veek.