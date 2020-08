Buurtkat Mickey doodgebeten bij voordeur: 'Flink in z'n hoofd gebeten door grote hond'

Maandagavond zat het stel rustig op de bank met visite. "We hoorden een harde bonk en dachten dat er iemand viel. We zagen nog een vrouw weglopen die haar hond meetrok aan een riem." Even later belde de buurvrouw aan dat hun poes levenloos voor de deur lag. "We zagen bloedspetters alsof er een gevecht was geweest en even verderop lag Mickey. Hij was flink in zijn hoofd gebeten."

"We zagen bloedspetters alsof er een gevecht was geweest en even verderop lag Mickey"

De baasjes van Mickey zijn flink geschrokken door de manier waarop hun kat aan zijn einde is gekomen. "Mijn vrouw is er kapot van en voor de kinderen is dit heel verdrietig." Voor de buurt was de oude kater een bekend gezicht. "Mickey was al zeventien, we lieten hem 's avonds vaak even naar buiten en als hij voor de deur zat om naar binnen te gaan, klopte er iemand uit de buurt even op het raam en deden wij de deur open." Ze waren blij dat hij de warme dagen had overleefd, hij had misschien niet lang meer, maar zo'n einde komt bij het stel rauw op hun dak.

Achtergelaten

Dat de eigenaar van de hond niet is teruggekomen, vinden zij onbegrijpelijk. "Ik heb er over nagedacht wat ik zou doen" vertelt Martijn bedachtzaam. "Ik begrijp dat je niet met je bebloede hond aanbelt, dat is wel een heel heftig beeld. Maar je had op zijn minst later terug kunnen komen. Mickey zo achterlaten en doorlopen, dat is gewoon triest." Via Facebook hebben zij veel reacties gekregen van buurtbewoners die denken te weten wie de eigenaar is, maar de hoop is nog steeds dat die persoon zich uit eigen beweging meldt.