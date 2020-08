Halsema: 'Bij uitblijven verbetering volgende week strenge maatregelen'

Het aantal besmettingen in de stad loopt snel op. Halsema doet daarom vanavond nog een dringend beroep aan alle Amsterdammers om zich aan de gestelde coronamaatregelen te houden. Vanaf vanavond geldt al dat mensen van buiten de stad actief ontmoedigd worden om de stad op te zoeken tenzij het noodzakelijk is. Daarnaast wordt er sneller opgetreden door de politie bij overlastmeldingen, om zo grote bijeenkomsten snel te kunnen beëindigen.

Escalatieladder

Halsema kondigde daarnaast aan dat er voor Amsterdam een zogeheten escalatieladder is ontwikkeld in samenspraak met het kabinet. Als de situatie in de hoofdstad volgende week niet verbeterd is wordt er bijvoorbeeld opnieuw een beperking van het aantal personen op bijeenkomsten ingevoerd, en kan er een verplichte sluitingstijd worden opgelegd aan de horeca. Halsema gaf aan dat dit mogelijk om middernacht zou kunnen zijn, maar dat in overleg ook kan worden besloten eerder te sluiten.