Daniel Adshead wil dit seizoen voor Telstar spelen

VELSEN-ZUID - Als het aan Daniel Adshead ligt dan speelt hij dit seizoen voor Telstar. "Mijn familie en ik denken dat dit de juiste stap is in deze fase van mijn carrière", aldus de middenvelder, die bij het Engelse Norwich onder contract staat.

Adshead speelde vorige seizoen in het onder-23 team van Norwich. "Wij denken dat het nu het juiste moment is om in een eerste elftal te spelen. Zo kan ik groeien als speler", vervolgt de Brit.

"Wij denken dat het nu het juiste moment is om in een eerste elftal te spelen"

Vorig jaar werd Charlie Gilmour gehuurd van Norwich. Dat beviel beide clubs zo goed dat de kans groot is dat er weer een speler van "The Canaries" wordt gehuurd. "In Engeland speelt hij dan in het onder-23 team", legt Telstar-trainer Andries Jonker uit. "Die komen niet uit op het hoogste niveau. Hier kan hij in een uitstekende competitie spelen. Dat zien ze als veel beter voor hem. Met Gilmour hebben wij een stukje vertrouwen opgebouwd."