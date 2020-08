Bianca is de wateroverlast spuugzat: "De gemeente neemt ons niet serieus"

BEVERWIJK - Het ging gisteren goed mis qua wateroverlast in Beverwijk. Op veel plaatsen ontstonden problemen na twee flinke hoosbuien. Onder meer de creatieve broedplaats Studio O, een aantal winkeliers in de Breestraat en mensen op de Heemskerkerweg hadden er last van.

Op de Breestraat waren de platte daken van de winkelpanden in veel gevallen de oorzaak van het probleem. Daar verzamelde zich zóveel water dat de afvoerbuizen het niet aankonden. In Studio O was de riolering de kern van het probleem. Of eigenlijk moet het breder worden getrokken. Door verstening van de stad kan het water zijn weg naar de grond niet meer vinden.

De gemeente Beverwijk zegt met het Hoogheemraadschap in te spelen op de nieuwe situatie als gevolg van de klimaatverandering. "Enkele maatregelen zijn de gescheiden rioolleidingen [vuilwater en hemelwater los van elkaar, red.] en opvang van regen in bermen, vijvers en haven. Daarnaast proberen we mensen bewust te maken van het belang van minder verharding in de tuin", aldus een woordvoerder.

Bianca van Maas, die op de Heemskerkerweg woont, erkent het probleem van volbetegelde tuinen. "Toch is dat niet de oorzaak van de wateroverlast hier. Onze poort staat binnen vijf minten blank. Dat heeft echt te maken met het riool dat niet in orde is. We hebben daarover al meerdere keren aan de bel getrokken bij de gemeente. Burgemeester Smit is hier zelfs geweest om over het probleem te praten. Maar vervolgens is er niks gebeurd. Jammer dat de gemeente ons niet serieus neemt."

Burgemeester

Een woordvoerder van de gemeente zegt ervan op de hoogte te zijn dat de burgemeester bij Bianca is langs geweest. Alleen is de inhoud van het gesprek niet bekend. "Zodra de burgemeester terug is van vakantie, zullen we hem ernaar vragen. In elk geval zeggen we toe dat iemand van de gemeente eropaf gaat om te zien wat daar precies aan de hand is."