Beverwijkse wil 'mysterieuze' koffer herenigen met weduwe in Australië

BEVERWIJK - Ans van den Elzen heeft een vurige wens: de kringloopaankoop die ze 'zo'n vijf jaar geleden' deed, terugbezorgen bij de oorspronkelijke eigenaar in Australië. “Zie het maar als een soort 'All You Need is Love-actie'. Een verrassing voor iemand, waarvan ik weet dat het nu grote emotionele waarde heeft gekregen."

“Dit jaar dacht ik: hier moet ik nu echt iets mee. Ik ben op zoek gegaan en we hebben contact met de vrouw van Bruce Dickens, die heeft laten weten overweldigd te zijn door het opmerkelijke verhaal dat de koffer is opgedoken in Beverwijk. Dat is voor haar namelijk ook een raadsel, hoe dat kan", aldus de Beverwijkse tegenover NH Nieuws.

De Beverwijkse Ans van den Elzen weet niet meer exact hoe lang ze het koffertje met bowlsballen in huis heeft. Wel dat ze het kocht als een impulsaankoop in een kringloopwinkel, zoals ze wekelijks wel doet. Ze raakt in de ban van de naam die aan de binnenkant van het koffertje prijkt: Bruce Dickens, uit Maryborough Australië.

Ans kreeg bij haar zoektocht de hulp van Sandra Hillaerd. De geboren IJmuidense kent ze via een oud-collega. Sandra is privé detective, woont in Perth, en was bereid om Ans - pro deo - met het speurwerk te helpen. Ans: "Bruce blijkt een voormalig politieagent in Maryborough te zijn geweest, en een lokale bowls-kampioen. Hij overleed echter al in 2008. Het opduiken van de koffer in Beverwijk heeft zijn vrouw geraakt en haalt de nodige herinneringen boven."

Ans en Sandra kregen ook een brief en een foto van de weduwe. "Op dat moment dacht ik: deze koffer moet echt naar haar terug. Dat is nu een dwang geworden om te zorgen dat dat gaat lukken. Alleen is het geld er niet om de zware koffer te versturen. Mijn oproep is dan ook: ben je een piloot, stewardess of purser: help ons alsjeblieft. Want het zou toch prachtig zijn als we de koffer met herinneringen kunnen terugbezorgen?."

Oproep

Ook hoopt Ans te achterhalen hoe de koffer met speelballen in een kringloopwinkel in Beverwijk terecht is gekomen. Weet jij meer of kan je Ans helpen door de koffer mee te nemen naar Australië? Mail dan naar [email protected]