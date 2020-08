FC Volendam toch zonder publiek tegen FC Groningen

In eerste instantie waren er maximaal 250 toeschouwers welkom bij het duel met de nieuwe werkgever van Arjen Robben. De Groningers laten echter weten alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s zo veel mogelijk te willen uitsluiten en daarin geen enkel risico te willen nemen. Het feit dat de wedstrijd op het complex van vv Woudia wordt gespeeld en niet in een stadion, speelt daarbij een grote rol.

Ondanks dat FC Volendam liever had gezien dat er fans bij het affiche aanwezig mochten zijn, heeft zakelijk directeur Richard de Weijze begrip voor het standpunt van de bezoekers. "We hadden immers nét de communicatie opgestart rond de kaartverkoop", vertelt hij op de clubsite. "Ook voor vv Woudia als gastheer is dit een grote domper. Desondanks moet ten allen tijde de veiligheid van de spelers en staf voorop worden gesteld."

Livestream

"Daarnaast is het van belang dat het sportieve traject richting de competitiestart niet verstoord wordt", vervolgt De Weijze. "In dat kader hebben wij begrip voor het standpunt van FC Groningen. Toch hoeven fans niks te missen, want via onze professionele livestream brengen wij de wedstrijd haarscherp en gratis naar alle huiskamers."