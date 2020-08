Opbrengst mondkapjesverkoop ingezet voor glimlach bij dementerende ouderen in Schagen

"Ik vind het gewoon heel erg leuk om mondkapjes te maken", vertelt Annelies Baars lachend terwijl ze de oude telefoons uitstalt bij verzorgingshuis Magnushof in Schagen. "Ik heb er inmiddels honderden gemaakt. Ik doe het voor het goede doel en ben blij dat het hier zo goed terecht komt."

De oude telefoons worden omgebouwd door haar vader Hans Boomgaard. Door aan de schijf te draaien kiezen de mensen een liedje dat ze kunnen beluisteren via de hoorn. "Dit vind ik de mooiste telefoon",zegt Hans die in zijn handen een zwarte bakelieten telefoon heeft. "In het midden staat 'Schagen' dus hij zal wel speciaal voor hier gebouwd zijn. Het ombouwen is niet moeilijk. Met een beetje technische kennis en goed gereedschap lukt dat best."

Glimlach op gezicht

"Wij zijn heel blij met de wondertelefoons en de robothonden", zegt Mirjam Kooij die de donatie namens Magnushof in ontvangst neemt. "Mensen gaan met de liedjes in de telefoon meteen meezingen. De robothonden zijn echt een vervanging van een thuishond. We hebben hier een mevrouw die best verdrietig was afgelopen tijd omdat het heel stil was. Zij zit soms met de hond op schoot, kijkt naar buiten en begint automatisch te aaien. Ze heeft dan een glimlach op haar gezicht; je ziet dat het heel veel doet."

De actie begon dankzij haar buurtgenoot Els van Wirdum, Annelies sloot zich bij haar aan. Els richt zich nu op Alkmaar en Annelies op Schagen. "Ik blijf gewoon mondkapjes maken, mensen kunnen die gewoon bij me kopen. En als mensen nog een oude telefoon hebben dan is die ook welkom. Die kunnen ze bij mij of anders via Magnushof inleveren. "