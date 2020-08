Geen Orgelfestijn, maar online concerten: "De wereld ligt aan je voeten"

EDAM - "Na een paar weken heb je zo een paar duizend views", zegt Peter van der Zwaag glimlachend. De muzikant geeft woensdagavond een online orgelconcert in de Grote Kerk in Edam. De Stichting Orgelkring Waterland heeft er twee georganiseerd, omdat het traditionele Orgelfestijn niet door kan gaan.

Het Orgelfestijn bestaat normaal gesproken uit een serie concerten van verschillende organisten, verspreid over een aantal kerken. Peter Hengstman van de Stichting Orgelkring Waterland was eerst teleurgesteld over het annuleren van het evenement, maar is inmiddels vol enthousiasme over de online concerten: "De wereld ligt aan je voeten. Ik krijg zelfs reacties uit Canada!"

De stichting heeft een kleine maar trouwe achterban die graag naar orgelmuziek luistert en naar de concerten komt. Desondanks heeft Hengstman al een aantal jaren te maken met een teruglopend publiek. "We hebben te maken met de ontkerkelijking in Nederland. Jongeren komen niet meer in contact met het orgel. Dan is het wel lastig om ze te vertellen hoe prachtig zo'n instrument kan zijn."

Wereldse muziek

Orgelmuziek hoeft niet per definitie klassiek te zijn, aldus Hengstman. "Het is niet zo dat hier alleen maar psalmen en gezang klinken. Hier is ook wereldse muziek."

Het concert van Peter van der Zwaag is woensdag om 20.00 uur te bekijken op het Youtubekanaal van de stichting. Het eerste concert, met Willem Poot als organist, is hieronder te bekijken.