Volhoudende dief steelt van graven op Bergense begraafplaats

BERGEN - Al zeker vijf jaar is er een planten- en bloemendief actief op de gemeentelijke begraafplaats in Bergen. "Dit jaar heeft 'ie al drie keer toegeslagen", vertelt een van de gedupeerden. Er zijn nu waarschuwingsborden op het terrein geplaatst, en gedupeerden wordt gevraagd diefstallen en vernielingen te melden.

Bergenaar Jos Leering is boos en verdrietig. Het graf van zijn in 2014 op 24-jarige leeftijd overleden zoon Michiel is al meerdere keren het doelwit geweest van een dief. "Bloemen die we er neerzetten, zijn de volgende dag opeens verdwenen. Het is al vijf jaar gaande. Alleen al dit jaar alweer drie keer", vertelt hij aan NH Nieuws.

Ook anderen die geliefden op het kerkhof hebben liggen overkomt dit. "Iemand vertelde me dat bij hem de juist geplante heideplantjes even later allemaal weg waren. Ongelooflijk."

De begraafplaats aan de Kerkedijk is altijd open. "En dat moet ook zo blijven", vindt Jos. "Een camera plaatsen misschien?", denkt Jos hardop. "Maar daar willen ze niet aan. Wel zijn er nu waarschuwingsborden neergezet."

