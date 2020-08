Verkeerslichten vaker op groen zodat fietsers anderhalve meter afstand kunnen houden

Al in mei werden de verkeerslichten aangepast, zodat de wachttijd voor fietsers en voetgangers korter is bij de provinciale wegen. Nieuw is dat de provincie een interactief kaartje -een coronadashboard- heeft gemaakt waarop precies te zien is wat de gemiddelde wachttijd bij een verkeerslicht in de spits is. De 'druktemeter' geeft aan waar grote groepen fietsers tegelijkertijd oversteken op een kruispunt met verkeerslichten.

Wie met de muis over de interactieve kaart gaat, ziet of de verkeerslichten al aangepast zijn of niet. Maandag zijn de scholen gestart en dus wordt het drukker met fietsers op de weg. De provincie Noord-Holland grijpt dit moment dan ook aan om opnieuw te meten hoe druk het bij de verkeerslichten is. In september worden de resultaten verwacht.

Wie zelfs nog een 'risicokruispunt' ziet, kan dit melden bij de provincie.