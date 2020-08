Mondkapjes verplicht bij praktijklessen op Tender College

IJMUIDEN - Leerlingen en lararen van het Tender College in IJmuiden moeten voorlopig tijdens praktijklessen verplicht een mondkapje dragen. Ook andere middelbare scholen in de IJmond nemen maatregelen, vooral op het gebied van luchtventilatie.

Ron Pluimert, directeur van het Tender College in IJmuiden, is niet geheel zorgeloos over aankomend schooljaar. “Over de ventilatie maak ik me geen zorgen, maar wel over hoe alles zal lopen. De anderhalve meter afstand bijvoorbeeld, tussen leraren en leerlingen en tussen leerlingen onderling.”

Daarom moeten de leerlingen en leraren op de vmbo-school tijdens praktijklessen en begeleiding vakken verplicht een mondkapje dragen, zo vertelt Pluimert. “Ook zullen we ramen open houden, ondanks dat het ventilatiesysteem zeer recent nog is vervangen en verbeterd, zelfs wanneer het buiten koud wordt. Dan zullen de leerlingen maar hun jas moeten aanhouden in de klas, maar we trekken alles uit de kast om ieder risico te minimaliseren.” Marcel Kemper, rector van het Gymnasium Felisenum in Velsen-Zuid, is druk bezig met de laatste voorbereidingen en aanpassingen voor de start van het nieuwe schooljaar aankomende woensdag.

Het gebouw bestaat uit twee gedeelten, de nieuwbouw en oudbouw. In het oudere gedeelte wordt deze week de ventilatie extra verbeterd. Dit zodat in een later stadium wanneer het te koud wordt om ramen te openen, het ventilatiesysteem volledig coronaproof is 0 ondanks dat deze al voldoet aan de normen van het RIVM. Wat betreft de aerosolen, de kleine druppels die in de lucht blijven hangen die eventueel een rol kunnen spelen bij de verspreiding van het coronavirus, daar kan Kemper nog weinig over zeggen. “We weten niet precies hoe het daarmee zit, maar dat weet tot nu toe nog niemand. Ook de wetenschap is daarin (nog) niet eenduidig.”

Afgelopen maandag besloot het Hermann Wesselink College in Amstelveen tot nader order haar deuren gesloten te houden. Uit onderzoek is gebleken dat de luchttoevoer in hun lokalen niet optimaal genoeg is om de lessen te hervatten. Op de vraag of Kemper zich zorgen maakt, antwoordt de rector van het Gymnasium Felisenum met ‘ja en nee’. “Alles waar we invloed op kunnen hebben, pakken we op en gaan we mee aan de slag. Zowel de 650 leerlingen als de leraren staan te popelen om weer van start te kunnen.” Hard gewerkt Een woordvoerder van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland laat weten dat ook op hun zes scholen (waaronder het Kennemer College) de afgelopen periode hard is gewerkt om te zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en medewerkers. Hoewel de ventilatiesysteem van hun scholen voldoen aan de landelijke eisen zullen ook zij ramen en deuren tijdens de lesdag veelvuldig openzetten.

