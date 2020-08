Leerlingen en medewerkers Keizer Karel College moeten mondkapje op

AMSTELVEEN - Leerlingen en medewerkers van het Keizer Karel College moeten in de gang of tijdens pauzes een mondkapje dragen. In het leslokaal mag het mondkapje af zodra een leerling op zijn of haar plek zit.

Dat bericht mediapartner RTV Amstelveen. Het is een van de vele maatregelen waarmee de onderwijsinstelling aan het nieuwe schooljaar is begonnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Zo is er onder meer extra aandacht voor de vakantieperiode. Wanneer een leerling of medewerker op vakantie is geweest in een gebied dat als oranje of rood is aangemerkt, dan moet degene eerst veertien dagen in quarantaine.

Ventileren

Een ander maatregel is dat de ventilatie met enige regelmaat wordt gecheckt door de conciërges. Ook de ramen en deuren van de lokalen moeten altijd open staan.

Verder kunnen leerlingen die tot een risicogroep behoren of familie hebben die tot een risicogroep wordt gerekend, onderwijs op afstand volgen.

Guus Kieftschool

Een woordvoerster van de Guus Kieft School in Amstelveen laat desgevraagd tegen NH Nieuws weten dat de instelling voorlopig niet van plan is om ook een mondkapjesplicht in te voeren. "Bij ons op school is er genoeg ruimte voor de leerlingen om voldoende afstand te houden."