Leden op camping Appelhof geweest, Gooise sportclubs nemen maatregelen

HUIZEN - Twee sportverenigingen in 't Gooi willen met rigoureuze maatregelen voorkomen dat het coronavirus verder de ronde doet op de club. Het gaat om SV Huizen en SV Eemnes. Leden van SV Huizen die op camping Appelhof op Terschelling zijn geweest, zijn even niet welkom.

Leden van SV Huizen die op camping Appelhof op Terschelling zijn geweest, zijn even niet welkom. Het gaat om acht jeugdleden. Afgelopen week bleek dat in elk geval veertien gasten van Appelhof het coronavirus hebben opgelopen. Daarom heeft de club besloten dat de jongeren twee weken lang niet op de club mogen komen, zo bevestigt secretraris Annelies van Esterik berichtgeving van de Gooi en Eemlander.

"Het is even buitengewoon zuur voor deze jongens. Als je het niet doet en het gaat mis, dan gaat de hele vereniging op slot"

De leden missen daarom een deel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen en enkeling is ook nog jeugdtrainer. "We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar heel veel leden en bezoekers. Dus daarom hebben we hiervoor gekozen", licht Van Esterik de maatregel van het bestuur toe.



"Dat is lastig om voor de twee teams (jongens onder 19 en jongens onder 17) en het is even buitengewoon zuur voor deze jongens. Als je het niet doet en het gaat mis, dan gaat de hele vereniging op slot." Leden die in gebieden zijn geweest, die vallen onder code oranje of code rood worden gevraagd eveneens twee weken niet op de club te verschijnen.

Sportcomplex dicht

Ook SV Eemnes heeft actie ondernemen. Op de Facebookpagina van de club valt te lezen dat de club afgelopen donderdag de deuren helemaal heeft gesloten, nadat bleek meerdere leden op Terschelling hadden gefeest. "Het bestuur vond het lastig om deze keuze te nemen, maar op het moment van deze beslissing was de situatie zorgelijk te noemen. In de ogen van het bestuur was tijdelijk sluiten van het complex de juiste oplossing."