Grote schoonmaak in Callantsoog na wateroverlast door hoosbuien

CALLANTSOOG - De gevolgen van de regenbui van gisteren, waren vandaag nog goed te merken in Callantsoog. Op het parkeerterrein bij het dorpsplein en bij strandopgang Kiefteglop werd hard gewerkt om alles schoon te krijgen. Vier huizen liepen gistermiddag onder water nadat een hoosbui over de provincie trok.

Woordvoerder Marko Cortel van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier laat weten dat het inderdaad om een uitzonderlijke situatie ging. "In Callantsoog is gisteren in een halfuur tijd 55 milimeter regen gevallen", zegt Cortel. "Dat zijn uitzonderlijke hoeveelheden en daar is niks tegenop gewassen. Bovendien kunnen wij het water niet van de straat of uit de kelder halen. Wij kunnen er alleen wat mee als het wegstroomt in sloten. De gemalen draaien daarom ook op volle toeren. Maar in een stedelijke omgeving is er niet veel aan te doen. Het liefst hebben we dat de regen geleidelijker valt, zodat het goed de grond in kan trekken."

Rioolbuizen

Den Helder heeft gisteren aan den lijve ondervonden dat de rioolbuizen het vele regenwater niet aankonden. Daar viel volgens Cortel in twee buien twee keer 40 milimeter regen. In de Keizerstraat waren meerdere winkels onder water gelopen, waaronder croissanterie Lodewijk Hendrikse. "De schade is flink", zei Edith van Loo van de croissanterie tegen NH Radio.

"Twee weken geleden hadden we ook overlast, maar toen was het 'maar' 11 centimeter. Nu zaten we op de 30, 40 centimeter onder water. Onze keuken zit onder de grond, dus alles liep onder. Het stond tot net onder mijn knieën." Met hulp is alles schoongeveegd bij haar.

De oorzaak ligt volgens Van Loo bij het niet goed schoonhouden van de riolering. "Voor zijn de putten dicht, daar ligt bij rotzooi in. Er is gewoon niet goed schoongemaakt, en andere ondernemers zeggen dat het al heel lang aan de gang is. Achter ons is gebouwd en het water komt uit in één put. Ik hoop wel dat de gemeente er nu eindelijk iets aan gaat doen. Het is al de tweede keer in twee weken tijd en ik kan je zeggen dat je er niet vrolijk van wordt."

