Darter Wessel Nijman geschorst wegens matchfixing

UITGEEST - Darter Wessel Nijman is voorlopig geschorst. Het twintigjarige dartstalent wordt ervan verdacht in mei bewust een wedstrijd te hebben verloren. Dat gebeurde tijdens een vriendschappelijke competitie, waarbij darters het op The Modus Icons of Darts vanuit huis tegen elkaar opnamen.

Sander Kaaij

Op 14 mei verloor de darter uit Uitgeest met 4-0 van David Evans. De tuchtcommissie van het darts, de Darts Regulation Authority (DRA), kreeg al voordat de partij begon aanwijzingen over opvallend wedgedrag rondom de wedstrijd. Na de 0-4 nederlaag van Nijman zijn zij vervolgens samen met verschillende wedkantoren een uitgebreid onderzoek gestart. Schorsing Nijman is door zijn optreden voorlopig niet welkom bij evenementen die door de DRA worden gereguleerd. De schorsing duurt tot dat de zaak is afgedaan. Volgens de voorzitter van de DRA, Nigel Mawer, moet Nijman zich verantwoorden voor matchfixing. Wanneer de zitting wordt gehouden is nog niet bekend.

De Noord-Hollander reageerde al snel op het incident met een verklaring richting RTL 7 Darts. Hij betuigde daarin zijn oprechte spijt en bood bovendien zijn oprechte excuses aan. De darter zegt onder druk te zijn gezet om de wedstrijd te verliezen. "En ik stemde ermee in dit te doen. Ik heb de overtreding toegegeven en neem er de volledige verantwoordelijkheid voor en zal mijn straf aanvaarden", aldus Nijman. "Ik had met mijn management, de PDPA, DRA of politie moeten praten toen ik in deze positie werd geplaatst en zou elke andere speler die zich in een vergelijkbare positie bevindt, adviseren om dat te doen", gaat hij verder. "In plaats daarvan ging ik ermee akkoord en maakte een stomme fout waarvoor ik terecht gestraft word. Het was een eenmalige beoordelingsfout die ik achter me wil laten en ik wil er alles aan doen om het recht te zetten." McKinstry Nijman is niet de enige speler die wordt bestraft. Ook de Noord-Ier Kyle McKinstry blijkt tijdens de thuiscompetitie in de fout te zijn gegaan. Opvallend genoeg zou dit zijn gebeurd tijdens wedstrijden tegen David Evans (30 april) én Wessel Nijman (2 mei). Ook McKinstry moet zich verantwoorden bij de DRA en bovendien mag hij zich niet laten zien bij DRA-gereguleerde evenementen.