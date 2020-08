Uitgebreide maatregelen scholen tegen corona: van gespreide pauzes tot uit elkaar zitten

De West-Friese scholen hebben over het algemeen vertrouwen in de voorbereidingen en de genomen maatregelen voor het nieuwe jaar. Er gaat veel aandacht uit naar de ventilatie in de gebouwen, zo vertelt Eugene Kramer, bestuurder van de RSG in Enkhuizen. "Sommige scholen gebruiken een systeem van re-circulatie. Wij verwarmen lucht die wordt aangezogen van buiten de school. Daardoor zijn we niet afhankelijk van filters." Ook houdt de school de ramen en deuren open. "Daar is het nu nog warm genoeg voor. Maar als het winter wordt, moeten we gaan kijken of er geen andere oplossing is."

De scholen houden zich allemaal aan de richtlijnen van het RIVM. Maar de d'Ampte in Hoorn past nog een aantal extra maatregelen toe. "Leerlingen hoeven in principe geen afstand van elkaar te houden. Toch vragen wij hen om hun tafels uit elkaar te zetten. Op deze manier willen we leerlingen conditioneren, zodat ze zich ook aan de andere maatregelen houden", vertelt directeur Stef Macke.

Gespreide pauzes bij Martinuscollege

Ook het Martinuscollege in Grootebroek heeft iets bedacht om ervoor te zorgen dat de afstand zoveel mogelijk gewaarborgd wordt legt directeur Kees van Bergeijk uit. "We hebben een roostersysteem waarin we er bijvoorbeeld voor zorgen dat leerlingen op verschillende momenten pauze hebben. Dan hebben we drie blokken van 40 minuten waarvan er twee les zijn en één pauze. Leerlingen kunnen dan zelf kiezen in welke van deze drie blokken ze pauze houden."

Ondanks de goede voorbereiding blijft de situatie spannend voor de scholen. "Wij lopen voorop met de start van het nieuwe schooljaar", vertelt Arnoud Lansdaal van het Oscar Romero. "Juist voor ons is dat nieuw, omdat het voor de vakantie voor ons nog niet haalbaar was om te starten met lessen vanwege renovatie in de school."

Ook Stef Macke weet nog niet goed wat de toekomst gaat brengen. "We moeten goed in de gaten houden of leerlingen afstand tot medewerkers blijven houden. Gaan leerlingen die op vakantie zijn geweest in een risicogebied echt in quarantaine? Dat zijn dingen waar we goed op moeten letten."