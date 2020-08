Doula's steeds populairder: ''Ik heb inmiddels meer dan 175 bevallingen begeleid''

AMSTERDAM - Begeleiding van een doula tijdens de bevalling wordt steeds populairder. Maartje Bruning is Doula en zij heeft in zes jaar tijd al meer dan 175 bevallingen begeleid. Ze begon met veel expats als cliënten, maar staat nu steeds vaker aan het bed van een Nederlandse vrouw.

Maartje vertelt dat het belangrijk is dat cliënten leren loslaten. "Het is juist belangrijk dat zij erop vertrouwen dat het goed gaat". Maartje bereidt haar cliënten voor op wat zij kunnen verwachten tijdens de bevalling. Maar wat zij ook heel belangrijk vindt, is dat de cliënt weet waar zij recht op heeft.

Natascha is 38 weken zwanger en voelde zich in het ziekenhuis niet gehoord en schakelde daarom Maartje in. Ook haar partner vindt het fijn dat hij weet wat hij kan doen om de pijn tijdens de weeën te verzachten. En ook daar heeft Maartje wat oefeningen en tips voor.