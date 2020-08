Weggelopen hond Sam uit Zwitserland na tocht van ruim 800 km gevonden

CALLANTSOOG - Na een tocht van ruim 800 kilometer is weggelopen hond Sam uit Zwitserland teruggevonden in Callantsoog. Gespecialiseerde teams uit Zwitserland en Duitsland zouden hebben geprobeerd de hond te vangen, maar het duurde maanden voordat de hond kon worden gepakt.

Sam dankt zijn naam aan de samenwerking tussen het Nederlandse en Duitse team. Zijn echt naam is niet bekend. In maart zou Sam voor de eerste keer gespot zijn in Zwitserland, waar veel onduidelijkheid bestond over de Bretoense Spaniël.

Niemand wist waar hij vandaan kwam en nog steeds is daar nog niets over bekend. "Nadat hij via Zwitserland, Duitsland is doorkruist is hij begin deze maand gespot bij Didam in Gelderland", vertelt Ursula Zijlmans van Honden Zoekgroep Gelderse Vallei.

Ursula kan gelukkig vertellen dat na een melding in Den Helder de hond vandaag is gevonden en op dit moment naar een opvangadres wordt gebracht. "Wij zijn zo blij dat hij nu veilig is. Begin augustus kwam Sam in Nederland en al die tijd hebben wij hard naar hem gezocht. Het is heel bijzonder dat iemand hem heeft gezien en dat we met alle betokken partijen hem in veiligheid hebben kunnen brengen."

Ursula is opgelucht dat alles goed is. Ze hoop ook dat de eigenaar gevonden kan worden, dat kan bijvoorbeeld als Sam gechipt is.

Basisinstinct

Volgens Ursula gaan honden in dit soort gevallen terug naar hun basisinstinct. "Daarbij blijven ze ver van mensen weg en slapen overdag. 's Nachts loopt Sam al gauw dertig tot vijftig kilometer, dus was het lastig om hem te spotten."

Ze is blij dat iemand de hond gezien heeft en dat daarna de juiste stappen zijn gezet. "Het was om meerdere redenen niet makkelijk om hem te vangen. Zo zijn er mensen die hem willen vangen en achter hem aan gaan. Mensen denken dat ze de superheld kunnen spelen en proberen hem te vangen. Dat is echt nooit de bedoeling bij angstige honden, zoiets had zijn dood kunnen beteken en dat is iets wat wij echt niet willen", aldus Ursula.

Heel bijzonder

Bestuurslid Ilse Kootkar van de dierenambulance Den Helder vertelt dat ze nooit eerder zo'n verhaal heeft gehoord van een hond die helemaal uit Zwitserland is komen lopen. "Opmerkelijk hoe Sam al die kilometers zonder kleerscheuren heeft doorstaan. Ik vind het heel bijzonder."