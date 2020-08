Doelpuntloze remise voor Telstar tegen eredivisionist Sparta

Na een moeizame start van de Velsenaren werden zij na twintig minuten spelen voor de eerste keer gevaarlijk. Uit een voorzet van Shayne Pattynama verzuimde Glynor Plet de openingstreffer binnen te werken. Even daarvoor mocht Sparta de eerste kans van de wedstrijd noteren, maar een poging van spits Lennart Thy trof het zijnet. Abdou Harroui was vlak voor rust eveneens dichtbij om de bezoekers op voorsprong te zetten. Telstar-doelman Jasper Schendelaar voorkwam echter dat hij met zijn linker de openingstreffer noteerde.

Kort na de pauze was het opnieuw Sparta dat bijna de voorsprong wist te pakken. Thy raakte de bal hard maar zag zijn inzet tegen de paal belanden. Sparta was de bovenliggende partij in de tweede helft en Telstar mocht Schendelaar bedanken dat zij niet op achterstand kwamen. Eerst was de AZ-huurling attent bij een schot van Harroui, waarna hij ook een mogelijkheid van Danzell Gravenberch onschadelijk maakte. De ploeg van Jonker slaagde er ook niet in om nog gevaar te stichten, waardoor de wedstrijd in 0-0 eindigde.

Kharchouch

Reda Kharchouch, de aanvaller die deze zomer de overstap maakte van Telstar naar Sparta, kwam door een blessure niet in actie. De volgende oefenwedstrijd van Telstar is komende zaterdag uit bij IJsselmeervogels.

Opstelling Telstar: Schendelaar, Korpershoek, Benamar, Vlijter (Bronkhorst/70), Vandermeulen (Liesdek/65), Pattynama (Taha/65), van Doorm, Adshead (Sprangers/78), Cagro (Fernandes/84), Dijkstra (Van Wetten/84), Plet (DE Sa/84)

Opstelling Sparta: Okoye, Abels (Fortes/60), Beugelsdijk (Fonseca/60), Heylen (Vriends/46), Faye (Martis/46), Auassar (Reith/60), Harroui (Smeets/60), Rayhi (Drakpe/60), Thy (Mijnans/60), Deroy Duarte (Laros Duarte, Emegha (Gravenberch/46)