Ronald Koeman hoopt dat zijn Barcelona-droom in vervulling gaat

ZEIST - Bondscoach Ronald Koeman is bij de KNVB om te praten over zijn gewenste vertrek naar Barcelona. "Als het doorgaat, is het een droom die in vervulling gaat, ja", zei hij voor de camera van de NOS.

Pro Shots/ Joep Leenen

"Ik kan nu niks zeggen, al zou ik het graag willen, maar er is nog geen duidelijkheid", vertelde de oud-speler van Barcelona bij zijn aankomst in Zeist. "Dit is wel het moment ja. Maar het is pas zeker als de handtekeningen gezet zijn en er een akkoord is." Tekst gaat verder onder de tweet

Het aanstaande vertrek van de bondscoach van het Nederlands elftal kwam in een stroomversnelling door de blamerende 8-2 nederlaag van Barcelona in de Champions League tegen Bayern München vrijdag. De Catalanen besluiten het seizoen zonder een prijs te hebben gepakt en namen per direct afscheid van trainer Sétien die slechts een half jaar op de bank zat. Koeman werd in januari ook al door Barcelona benaderd. Hij wees de interesse toen af, omdat hij met Oranje naar het EK wilde. Dat toernooi werd door de uitbraak van het coronavirus een jaar uitgesteld. Bij zijn aanstelling bij het Nederlands elftal is een clausule in het contract opgenomen dat Koeman zou kunnen vertrekken als 'Barca' zich zou melden. De verbintenis met de KNVB loopt nog tot medio 2022. Het AD meldde gisteravond dat Koeman persoonlijk rond is met Barcelona en dat hij een contract voor drie jaar gaat tekenen. Volgens sportjournalist Jack van Gelder wordt de Bussummer vanavond in Camp Nou als nieuwe trainer van Barcelona gepresenteerd.