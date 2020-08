IC-verpleegkundige Britt: "In maart liepen we achter feiten aan, nu zijn we voorbereid"

HAARLEM - De afgelopen maanden vertelden verschillende zorgverleners in hun vlogs op onze site hoe zij de zwaarste maanden van de coronapandemie beleefden. Nu spreekt NH Nieuws opnieuw met hen om terug te blikken en vooruit te kijken op wat er de komende maanden als zorgverlener én mens op hen afkomt. Vandaag: IC-verpleegkundige Britt Grevelink (27) van het Spaarne Gasthuis in Haarlem.

“De maand maart was echt een gekke maand. We zagen dat het virus vanuit China naar Europa kwam, maar het was vooral wachten totdat het bij ons terecht zou komen. Uiteraard waren we achter de schermen al aan het voorbereiden: zo zorgden we dat de IC in Haarlem de afdeling voor coronapatiënten zou worden en werden er daar extra bedden gecreëerd. De eerste patiënten waren wel spannend. We wisten nog niet helemaal wat we konden verwachten, we waren nog onwetend over hoe groot het virus zou worden en ook hoe zwaar het privé voor ons zou zijn. Op de IC heb je verschillende soorten categorieën van ‘zorgzwaarte’ en alle coronapatiënten bleken al snel in de zwaarste categorie te horen. Ze moesten allemaal aan de beademing, waren verschrikkelijk ziek en moesten op hun buik gedraaid worden. Dat was echt wel heel heftig, vooral omdat wij met name jonge en wat oudere patiënten hadden, maar geen echt oude mensen. Ik moest vooral veel mensen behandelen van wie ik dacht: ‘dit hadden mijn ouders kunnen zijn’.

In het dagelijks leven ben ik direct ook een stuk voorzichtiger geworden. Ik zag mijn vrienden bijna niet en deed altijd boodschappen in het laatste kwartiertje dat de supermarkt open was, om drukte te vermijden. Ik draaide ook heel veel nachtdiensten en dan kookten vriendinnen voor me, die dan het eten op de stoep voor mijn deur zetten. Dat was heel lief van ze. Rustige zomer Voor ons is het de afgelopen maanden wel bijkomen geweest. We zagen de piek op de IC kleiner worden en er waren en zijn af en toe weer dagen dat het wat rustiger is. De intensiteit op de werkvloer is wat teruggeschakeld. Met collega’s heb ik het nog veel over de maanden maart, april en mei. ‘Wat ging het snel, hè?’, zeggen we nog vaak tegen elkaar. Iedereen wil zijn verhaal nog even kwijt. Zelf ben ik nog niet op vakantie geweest om even echt los te komen van mijn werk. Ik heb vrij in september, ik hoop dat het dan nog lukt om even in Nederland weg te kunnen. Mijn vrienden zie ik gelukkig weer wat vaker, maar wel alleen individueel. Ik vermijd nog steeds grote groepen en verjaardagen. Bekijk hier een van Britts vlogs, tekst gaat door onder video:

IC-verpleegkundige Britt vlogt: "Voor coronapatiënten is het lastig te begrijpen wat er hier gebeurt" - NH Nieuws

Er zijn wel wat dingen blijvend veranderd in het ziekenhuis. Zo staan er overal stickers op de grond, moeten we allemaal op afstand op elkaar wachten bij de kledinguitgifte en gaan medewerkers niet door de hoofdingang van het ziekenhuis naar binnen. Maar het belangrijkste verschil met begin maart is wel dat we nu klaar zijn voor een tweede golf. We weten nu wat we kunnen verwachten. Tweede golf? Ook ik zie de getallen van het RIVM over het aantal besmettingen omhoog gaan. Het verschil met maart is dat we nu weten wat het virus is en doet. We weten nu binnen het ziekenhuis wat we moeten doen als er meer patiënten komen, alles is de afgelopen maanden vastgelegd op papier. Die kennis kunnen we nu direct inzetten. Ik stoor me wel een beetje aan generatiegenoten, die zich soms gedragen alsof er geen corona is. Misschien is het omdat ik direct op de IC zie wat de gevolgen zijn van het virus, maar ik heb geen zin in een tweede lockdown en ik denk dat zij dat zelf ook vervelend zouden vinden. We hebben de afgelopen dagen geluk gehad met het warme weer, maar als het in de komende maanden grauwer wordt, kan het ineens hard gaan. Straks zit iedereen weer binnen op elkaar en komt het griepseizoen op. Een combinatie van de griep en het coronavirus kan voor drukte op de IC zorgen. Het scheelt dat we in maart echt achter de feiten aan liepen, nu zijn we voorbereid op wat er eventueel komen gaat."