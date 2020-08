Toch nog een kinderoptocht en een kermis voor de Kwakelse jeugd

DE KWAKEL- Voor de jonge Kwakelaars wordt er dit jaar toch nog een feestje gehouden. Door de coronacrisis was dat even onzeker, maar op 6 september staat de traditionele kinderoptocht op het programma, waaraan een bonte stoet van zo'n 225 kinderen meedoet.

Vanwege de coronacrisis zag het er lange tijd niet naar uit dat er überhaupt een kermis met alles erop en eraan zou worden gehouden in het dorp. Afgelopen juli trok het Feestcomité De Kwakel nog met pijn in het hart de stekker uit de populaire feestweek, met onder meer de grote optocht voor volwassenen.

Met coronarichtlijnen moet nog steeds rekening worden gehouden, maar voor de kinderen is het toch nog gelukt iets te organiseren, zegt Albert Blommestijn van het feestcomité. "We hebben bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer ingesteld en verplichte looproutes. En ouders mogen niet meelopen in de kinderoptocht. En bij de prijsuitreiking staan ze ook niet heel dichtbij."

Kermisattracties

Naast de kinderoptocht staan er van 6 tot 8 september ook verschillende kermisattracties, zoals een draaimolen, botsauto's en een 'zwevende bank'.

Het enige dat het kinderfeest nu nog kan verpesten is de eventuele aankondiging van extra maatregelen voor de regio Groot-Amsterdam tijdens de persconferentie van het kabinet vanavond. Albert Blommestijn hoopt dat het zover niet zal komen (en met hem de Kwakelse jeugd).