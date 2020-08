Ajax zet in op terugkeer Luis Suárez

Suárez, die in Camp Nou nog een contract heeft tot 2021, kwam in 2014 via Liverpool bij FC Barcelona terecht. Daar scoorde hij 198 treffers in 283 officiële duels. Bij de Spaanse grootmacht heerst momenteel onrust binnen de club, mede doordat zij afgelopen vrijdag met 8-2 onderuit gingen tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League. Trainer Quique Sétien werd al ontslagen en Ronald Koeman staat op het punt om de nieuwe trainer van de Catalanen te worden.

Contact

Het is inmiddels negen jaar geleden dat Suárez uit Amsterdam vertrok, maar de Uruguayaans international heeft altijd contact gehouden met medewerkers binnen Ajax. Bovendien is het bekend dat technisch directeur Marc Overmars de laatste jaren hoog inzet als het gaat om inkomende transfers. Zo haalde hij twee jaar geleden tot ieders verbazing Dusan Tadic en Daley Blind binnen en werd Antony deze zomer voor zestien miljoen euro overgenomen van Sao Paulo. Het salaris van Suárez - momenteel verdient hij naar verluidt zo'n zes miljoen euro - kan mogelijk een transfer nog in de weg staan.