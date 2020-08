Amsterdammers kijken met gemengde gevoelens naar nieuwe maatregelen: "Moet veel strenger"

AMSTERDAM - Vanavond worden nieuwe maatregelen bekend gemaakt om het aantal besmettingen in de stad terug te dringen. Waar de ene Amsterdammer gespannen afwacht voor de nieuwe maatregelen, is de ander juist blij: ''Het moet gewoon veel strenger, want het gaat helemaal de verkeerde kant op.''

Tonnie heeft net zijn weekboodschappen bij de supermarkt gedaan en hoopt dat de maatregelen in Amsterdam flink aangescherpt worden. ''Het moet veel strenger, anders gaat het de verkeerde kant op. Ik ben wel bang voor een nieuwe lockdown. Dan zitten we echt met de gebakken peren.''

Belachelijk

Philip de Leeuw van café de Lachende Gulden vindt strengere coronamaatregelen belachelijk. ''Als er weer een lockdown komt, gaat het echt naar de klote. Het kost ons zoveel geld, we hebben dan helemaal geen omzet meer. En waarom moeten wij een lijst bijhouden over wie hier allemaal binnenkomt, terwijl mensen in de bouwmarkt en de supermarkt over elkaar heen lopen. Ik snap dat echt niet.''

Koninklijke Horeca Nederland laat weten vol verwachting te kijken naar de persconferentie van vanavond. ''We hebben geen voorinformatie gekregen, dus wachten vol spanning af.''