De Peiling: Moeten alle speeltuinen rookvrij worden?

Er gaan steeds meer stemmen op voor een algeheel rookverbod in speeltuinen. Vind jij dat een goed idee? En waar zou je roken nog meer willen verbieden? Op terrasjes? Het balkon van de buren? We horen het graag van je!

Spelen in de rook

Sinds 1 augustus zijn alle schoolpleinen in Nederland rookvrij. Maar op veel speel- en sportplekken mag nog steeds gerookt worden. Voorzitter Michael Rutgers van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij noemt het onacceptabel dat kinderen op veel plekken nog steeds last hebben van rokers. En dat zijn steeds meer mensen met hem eens, blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de Hartstichting, het Longfonds en KWF Kankerbestrijding.

Rookvrij

Vooral bij speeltuinen is het draagvlak voor het rookvrij maken gestegen: van 65 procent in 2015 naar 91 procent nu. Voor sportterreinen is het in een paar jaar gestegen van 81 naar 87 procent en voor kinderboerderijen van 88 naar 92 procent.

Rookvrije speeltuinen in Noord-Holland

Een aantal speeltuinen in onze provincie is al rookvrij. Zo mag bij De Speelderij in Volendam sinds 2018 niet meer gerookt worden. Ook in de speeltuin aan de Neuweg in Hilversum is roken taboe. Een overzicht van rookvrije speelplekken is te vinden op de website rookvrijegeneratie.nl