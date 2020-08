Werenfridus voor het eerst sinds maanden weer volledig open: wennen voor leerlingen

HOORN - "Nee, het is zeker niet als vanouds", schetst Jannetje ter Punt, rector van middelbare school Werenfridus. Alle 1500 leerlingen gaan vandaag weer voor het eerst naar school. Na een periode van thuis les te hebben gehad, zitten ze nu weer in een vol klaslokaal. "Het is wel een beetje raar en evengoed leuk elkaar weer te zien", zegt Milou uit de derde klas gymnasium.

"Leerlingen kunnen zich vrij door het gebouw bewegen en hoeven van elkaar geen afstand te houden maar voor de medewerkers hebben we extra maatregelen ingevoerd", legt Ter Punt uit. Dit jaar zijn ze eerder gestart met de voorbereidingen. "Er is een aparte plek voor docenten ingericht, pauzes zijn aangepast en lokalen zijn opnieuw ingedeeld met tafels in een U-vorm." Ook wordt er gezorgd voor goede ventilatie. "Per lokaal wordt 'vuile' lucht afgevoerd en nieuwe lucht van buiten naar binnengebracht. Dat geeft ons veel vertrouwen."

Hoewel de leerlingen van Werenfridus weer heel blij zijn elkaar te zien, trekken kinderartsen juist aan de bel, meldt het AD. Ze willen dat middelbare scholieren verplicht één meter afstand tot elkaar moeten houden. Maar die boodschap is voor de rector van het Werenfridus geen reden om daar op voor te sorteren. "Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Als wij morgen horen dat het één meter afstand moet zijn, gaan we dat realiseren. Maar dan gaan we terug naar een situatie waar een deel van de leerlingen thuisonderwijs moet krijgen." Tekst gaat verder onder video

Klasgenote Dominique is vooral blij haar vriendinnen weer te kunnen zien: "Ik vind het gezellig maar het is wel gek om weer terug te zijn. Het zijn gelukkig niet heel veel maatregelen." Toch maakt het de dynamiek in de klas wel degelijk anders, zo redeneert ook Milou: "Toch wel vreemd dat je niet even naar de leraar toe kunt lopen om een vraag te stellen".

Enkele docenten vinden het lastig

Zowel voor de leerlingen als de docenten is het wennen. Ter Punt: "Er is een klein aantal docenten geweest die aan hebben gegeven dat ze het lastig vinden. Daarmee zijn we in gesprek gegaan over extra maatregelen. Zo zijn er docenten die graag met een plastic scherm voor het gezicht werken of met een 'kuchscherm'. Er zijn allerlei aanpassingen die we individueel bekeken hebben. Ook per les: het is anders als je beeldende vorming geeft of bijvoorbeeld Latijns of Griekse taal."

Alle leerlingen gaan dus gewoon weer naar school toe. Volgens de rector zijn er weinig zorgen onder de leerlingen en ouders. "Er was een ouder die gisteren belde en oma was ziek en ze wilden haar bezoeken. Dan zoeken we naar een individuele oplossing. De leerling kon in dit geval één dag thuis les krijgen op afstand. Maar op dit moment hebben we geen telefoontjes van ouders dat er zorgen zijn of leerlingen die het moeilijk vinden."

Dagelijks vindt er evaluatie plaats over hoe de lessen verlopen. Ter Punt: "Gaandeweg moeten we ervaren wat er nodig is en waar we tegenaan lopen. Het heeft onze constante aandacht."