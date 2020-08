Corona-uitbraak in Zandvoort groeit: badplaats bij grootste stijgers van het land

ZANDVOORT - Met 24 nieuwe corona-besmettingen in de afgelopen week is Zandvoort een van de Nederlandse gemeenten waar het virus het snelst om zich heen grijpt. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat het aantal besmettingen afgelopen week met 52 procent is gestegen ten opzichte van een week eerder.

De flinke stijging komt niet geheel onverwacht: de afgelopen weken werd duidelijk dat steeds meer Zandvoortse horecazaken de deuren sloten omdat één of meerdere medewerkers besmet bleken met het coronavirus.

sushi-restaurant Zizo en viskraam de Zeemeermin de deuren nadat personeel positief was getest. Voetbalvereniging SV Zandvoort besloot trainingen en wedstrijden op te schorten omdat een aantal leden na een bezoek aan Terschelling lichte klachten kreeg. Zo sloten onder meer de FEBO,ende deuren nadat personeel positief was getest. Voetbalvereniging SV Zandvoort beslootomdat een aantal leden na een bezoek aan Terschelling lichte klachten kreeg.

Uit RIVM-cijfers blijkt dat het aantal besmettingen in Zandvoort medio vorige week flink toenam. Op woensdag 12 augustus stond het totaal aantal besmettingen in het kustdorp op 50, een dag later waren dat er 57. Weer een dag later stond het totaal aantal besmettingen op 65. Hittegolf Over de oorzaak is nog veel onduidelijk, al maakten Zandvoorters zich afgelopen week tijdens de hittegolf - toen de plaats massaal bezocht werd door strandgangers en zonaanbidders - al flinke zorgen. De GGD is op dit moment nog niet bereikbaar voor commentaar. tekst gaat door onder de video

De uitbater van het door corona getroffen sushi-restaurant Zizo aan het Burgemeester van Fenemaplein sprak zijn zorgen uit over de grote hoeveelheid toeristen in het dorp en riep jongeren die in zijn zaak waren geweest op om voorzichtig te zijn met bezoekjes aan kroegen in het dorp.

Sinds zaterdag lijkt de uitbraak in het kustdorp enigszins af te vlakken, want de afgelopen dagen komen er dagelijks één of twee patiënten bij. Diemen Behalve in Zandvoort grijpt het virus in Noord-Holland ook in Diemen snel om zich heen. Daar steeg het aantal corona-patiënten afgelopen week met 19 procent. Enkhuizen is één van de circa zestig gemeenten in Nederland waar afgelopen week geen enkele nieuwe besmetting werd geregistreerd.