Vanavond aankondiging van nieuwe landelijke en regionale coronamaatregelen

NOORD-HOLLAND - Naar alle waarschijnlijkheid worden vanavond in een persconferentie door premier Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid nieuwe maatregelen aangekondigd. Dat zullen landelijke en regionale maatregelen zijn.

Dat zegt minister De Jonge vanavond na overleg met de verschillende veiligheidsregio's. Volgens hem moeten er stappen gezet worden om een tweede coronagolf nog voor te zijn. Amsterdam zou morgenavond zelf al met specifieke maatregelen komen.

"We moeten wegblijven bij een nieuwe of een gedeeltelijke lockdown", zei de minister. Hij wilde niet vooruitlopen op de maatregelen, omdat daar nog een besluit over moet worden genomen. Het kabinet komt morgen bijeen.

De veiligheidsregio's hebben bij de minister nogmaals benadrukt dat ze graag een verplichte quarantaine bij thuiskomst uit oranje gebieden zouden zien. Dat is vooralsnog wettelijk gezien niet mogelijk.