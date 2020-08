Hoky Poky: "Corona is een drama voor de clownswereld"

AMSTELVEEN - Clown Hoky Poky, gespeeld door de 78-jarige Jan Wilhelmis uit Amstelveen, ziet veel optredens in rook opgaan door annuleringen vanwege corona. "Het is een drama."

Augustus is normaal gesproken een topmaand voor de 78-jarige clown Hoky Poky. "Juist in deze zomerse maand word ik altijd veel gevraagd voor verjaardagen en evenementen, zoals braderieën en markten. Veel daarvan gaan niet door of worden aangepast zonder clown. Partijtjes voor kinderen gaan soms nog wel door in de tuin."

Drama

"Normaal lachen clowns altijd. Het huilen staat mij nader dan het lachen. Ik ben al meer dan vier decennia clown, maar zo'n crisis heb ik in de clownswereld nog niet meegemaakt. Ik ben al op leeftijd en ik heb de centen niet per se nodig, maar ik vind het vooral erg voor mijn jongere collega's. Er zijn clowns die rond moeten komen van optredens. Als ik met ze spreek barsten ze soms echt uit in tranen en weten ze niet hoe het verder moet."

Plastic zakje

De Amstelvener in hart en nieren vindt het extra zuur dat mensen hem annuleren omdat hij zijn act juist speciaal had aangepast op het huidige 'nieuwe normaal.' "In mijn optreden geef ik normaal gesproken de kinderen zelf spekjes en lollies. Nu doe ik ze in een plastic zakje en dan kan de jarige job of een ouder ze na afloop van de voorstelling zelf uitdelen. Op die manier houd ik rekening met de huidige tijd. Ook zorg ik er voor dat ik voldoende afstand houd en ik overleg met ouders wat zij prettig vinden."

Overleven

Clown Hoky Poky roept mensen op om clowns in te blijven huren. "Niet eens voor mijzelf, maar voor mijn jongere collega's vraag ik dat. Het is voor hen een tijd van overleven. We kunnen prima optreden met een aangepaste act. Als mensen ons blijven inhuren kunnen we als clowns voortbestaan. Kom op mensen, gewoon doen!"