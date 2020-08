'FC Barcelona wil Koeman snel presenteren'

De Spaanse krant Sport schrijft dat het de bedoeling is dat Koeman dinsdag wordt gepresenteerd bij Barcelona.

FC Barcelona verloor vrijdag in de kwartfinales van de Champions League met 8-2 van Bayern München. Bartomeu kondigde toen al grote veranderingen aan. Quique Sétien, de zittende trainer, kreeg maandagavond zijn congé.

Koeman heeft bij de KNVB nog een contract tot 2022. In dat contract is wel een clausule opgenomen dat hij naar Barça mag vertrekken als de Spaanse topclub zich zou melden. In januari wilde Barcelona Koeman al halen als vervanger van de ontslagen Ernesto Valverde. Koeman zei toen nog nee omdat hij in juni met Oranje het EK wilde spelen. Vanwege het coronavirus is het EK met een jaar uitgesteld.

De KNVB kan/wil nog niets zeggen over de belangstelling van Barcelona voor Koeman. Het AD meldt dat de top van de voetbalbond maandagavond bijeen is voor overleg.