Zweetdruppels als vervanger van uitlaatgassen

Vooraf werden wel de weerberichten goed in de gaten gehouden, want er was slecht weer op komst. "Als het gaat onweren hebben wij een probleem. Bij één bliksemschicht gaan wij naar huis. Als het nat ligt niet. Het zijn geen mietjes", aldus wedstrijdleider Jan Hopman.

Ook prof Julius van den Berg verscheen aan de start in Zandvoort. "Een mooi initiatief zo voor het NK om nog wat wedstrijdkilometers te maken. Het was superchill voor mij, want anders had ik geen wedstrijd gereden", aldus Julius van den Berg.