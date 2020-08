Tientallen meldingen van wateroverlast na keiharde hoosbui

NOORD-HOLLAND - Door de hele provincie worden meldingen gedaan van wateroverlast nadat er een flinke bui over Noord-Holland trok. En het is niet de laatste: op dit moment trekt er nóg een bui de provincie in.

De meldingen komen uit alle windrichtingen. Zo staat het water hoog op verschillende plekken op Texel en wordt er een melding gedaan van stormschade in Bussum. In Beverwijk staan de straten blank, er staat zelfs file op de A22 door wateroverlast. In Callantsoog staat het water in tenminste vier huizen.

Ook in de Zaanstreek en West-Friesland worden meerdere meldingen gedaan van wateroverlast.

Het is niet de laatste bui die Noord-Hollanders vandaag voor de kiezen krijgen, op dit moment trekt een tweede felle bui met mogelijk hard onweer, windstoten en harde regen de provincie in.