Op terras of thuis: Hoorn blikt terug op een rustige Lappendag

HOORN - "Normaal is het een ontmoetingsdag van Horinezen, maar dat heb je nu niet", aldus één van de weinige terrasgangers die in de binnenstad Lappendag kwam vieren. Slechts enkele café's openden hun deuren. En waar velen een jaartje overslaan, viert de ander thuis een eigen Lappendag-feest.

Tientallen cafés zijn dicht en er is geen Lappendag markt. In de ochtend wordt er op de Roode Steen toch een traditioneel Lappendag-ontbijt gehouden bij café De Klinker, die als enige haar deuren op het plein heeft geopend. Met een megafoon spreekt eigenaar Jort Poeze de terrasgasten toe. "Lappendag hoort er gewoon bij dus ik wilde sowieso open gaan. De verantwoordelijkheid is ook aan de mensen zelf: als ze teveel drinken om zich te gedragen, moeten ze thuis lekker doorgaan."

Thuis lappendag

Naarmate de middag zijn er steeds meer terrassen open. En terwijl menigeen een jaartje overslaat, laat de ander er geen gras over groeien en viert thuis feest. Nancy Ledeboer, heeft bij haar thuis in de Kersenboogerd de wijn koud gezet voor vrienden en familie. "Je moet toch wat? De stad in is niet heel erg gezellig want iedereen is dicht. Dus wij maken thuis gewoon een feestje!"

