Helderse woning staat voor de derde keer blank in twee weken: "Het is onleefbaar"

DEN HELDER - Piet Bijl is zondagavond flink geschrokken toen hij wat borrelende geluiden uit zijn keuken hoorde komen en daar ging kijken. Tijdens een harde regenbui liep de afvoer over met water waardoor zijn keuken, hal, slaapkamer en deel van zijn woonkamer onder een laag water kwamen te staan. "Ik vind dit heel vervelend."

Piet woont nu vier jaar in zijn woning aan het Louisehof. Nooit eerder had hij te maken met een overstroming in huis, tot twee weken geleden. Toen gebeurde het terwijl hij aan het werk was. Bij thuiskomst trof hij een grote bende aan. Het water stond overal in de woning. "Ik heb de deuren overal open gezet om het maar te laten drogen, maar je ruikt het nog steeds."

Zondagavond was het weer raak, maar toen was hij thuis en kon hij het water in zijn woonkamer tegenhouden met handdoeken. "Ik heb alle handdoeken en zelfs een dekbed gebruikt om dat water weg te krijgen."

Muf

Inmiddels zijn de plassen verdwenen, maar het tapijt voelt nat en het ruikt muf. "De lucht krijg je er gewoon niet meer uit." Piet baalt er flink van, aangezien de vloerbedekking en het zeil in de keuken pas een jaar oud zijn. "Dit is verzekeringswerk, alles moet gewoon vernieuwd worden."

De woning is eigendom van Woningstischting Den Helder. Die laat in een reactie aan NH Nieuws weten de situatie te betreuren en deze week een onderhoudsmonteur langs Piet te sturen. Daar is Piet blij mee. "Ik ben zeker blij als er nu eindelijk eens iemand komt kijken hier. Ze moeten maar eens die riolering nalopen, want daar zit het probleem volgens mij."

Ondertussen houdt Piet de weerberichten goed in de gaten. "Als het gaat regenen, dan blijf ik thuis om het water tegen te houden."