Amsterdamse kinderen mogen weer naar school, maar Oriana (6) nog niet

AMSTERDAM - Valerie (41) heeft een erfelijke nierziekte, waardoor een coronabesmetting erg gevaarlijk is voor haar gezondheid. Daarom zit ze sinds maart met haar gezin binnen. Alleen voor ziekenhuisbezoeken wordt een uitzondering gemaakt. Haar 6-jarige dochter Oriana gaat daarom vandaag ook niet naar school: "We kunnen het risico gewoon niet lopen.''

Volgens Valerie vindt Oriana het erg jammer dat ze niet naar school mag, maar begrijpt ze het ook goed. ''Soms is ze er even heel verdrietig van. Ze mist haar vriendjes en vriendinnetjes, maar ze snapt het ook. Ze heeft dit soort dingen snel door. Bij ons thuis eten we weinig zout, en bij een pandemie blijven we thuis."

Oriana snapt maar al te goed dat haar moeder voorzichtig moet zijn met corona. Haar opa is hieraan overleden en haar oma heeft een maand in het ziekenhuis gelegen, waardoor ze niet bij de begrafenis kon zijn. "Ze weet precies wat corona is en hoe erg het kan zijn. We praten er veel over", vertelt Valerie.

Lesmateriaal

Vandaag heeft Oriana via Skype haar nieuwe klasgenootjes ontmoet en morgen komt haar juf het lesmateriaal langsbrengen. Het plan is om zoveel mogelijk via de laptop in de klas mee te doen, zodat ze weinig hoeft te missen.