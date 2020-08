Texels café sluit de deuren vanwege coronaregels: "Dit is geen doen"

TEXEL - Twee keer kreeg café Mans in Den Burg een proces-verbaal omdat de coronaregels er niet goed worden nageleefd. Bij de volgende overtreding zal eigenaar Richard Segers een dwangsom van 10.000 euro moeten betalen. Uit protest en voorzorg sluit hij nu de deuren. Zijn personeelsleden zijn als de dood dat ze per ongeluk iets fout doen, waardoor Richard de torenhoge boete krijgt.

De ondernemer heeft een bezwaarschrift gestuurd. Zolang daar geen duidelijkheid over is, hangt hem naar eigen zeggen een dwangsom van tienduizend euro boven het hoofd voor elke overtreding. "Dat wil ik mijn personeel niet aandoen. Ik werk zelf niet in mijn zaak en ben met de jongens om tafel gaan zitten. Ik vroeg ze of het nog wel prettig werken vinden. Maar ze zijn constant gestrest en paniekerig", vertelt de kroegbaas.

"Ze voelen zich continu onder druk gezet. Je wil natuurlijk niet degene zijn die een foutje maakt waardoor je baas tienduizend euro moet betalen", legt Richard uit.

De kroegbaas wil dolgraag het gesprek met de gemeente of politie aangaan. Volgens hem is het op deze manier geen doen. "Ja, er moet worden gehandhaafd. Ik wil hierover in gesprek gaan, want dit is geen doen. Als we even niet opletten en er komen twee mensen bij een tafeltje op het terras staan waar al mensen zitten, krijgen we een boete."

Willekeur

Volgens Richard moet er redelijker worden gehandhaafd en moet er niet op basis van anderhalve minuut een boete worden uitgedeeld. Daarnaast is er volgens hem te vaak sprake van willekeur. "Als je op de markt loopt, kun je nog geen vijftig centimeter afstand houden van anderen. Bij elk café op Texel gaat het weleens mis. Waarom ze steeds hier komen is mij een raadsel. De gemeente zei dat ik andere muziek moest gaan draaien. We zijn nou eenmaal een jongerencafé. Er mag al niet meer worden gedanst. Moeten we dan ook nog andere muziek draaien?"

Al met al genoeg redenen voor Richard om de deuren van zijn café voorlopig te sluiten. Iets dat hem financieel niet in de koude kleren gaat zitten. "Gelukkig heb ik nog een bedrijf waarmee ik het een beetje goed kan maken. Ik doe dit niet alleen voor mezelf of mijn personeel. Het is ook een signaal naar de gemeente dat het anders moet."

Reactie gemeente Texel

De gemeente laat weten niet op deze specifieke situatie in te willen gaan. "Wij communiceren pas over horecagelegenheden als we ze sluiten", zegt gemeentewoordvoerder Muriëlle Bergman. "Tot die tijd houdt de gemeente toezicht op de coronamaatregelen. Als ze worden overschreden, grijpen we in. Eerst met een informele waarschuwing, daarna met een brief en daarna een boete. We behandelen iedereen gelijk, maar ons uitgangspunt is niet beboeten."