Juf die vanwege astma les gaf in kerk, terug in schoolgebouw: "Je raakt de controle kwijt"

Voor Juf Maaike Cappel is de start van het schooljaar ontzettend spannend. Ze heeft astma en moet er niet aan denken corona te krijgen. Daar komt nog bij dat ze voor het eerste in vier maanden weer les geeft in een klaslokaal, nadat ze eerst uitweek naar een kerk.

Maaike gaf haar leerlingen van de Oranje Nassauschool in Zandvoort eerst les in de protestantse kerk van Zandvoort . Maar nu kiest ze ervoor terug te keren naar haar oude lokaal. "Ik vind het eigenlijk te dichtbij", vertelt ze terwijl ze door de nauwe gangpaden tussen de tafels loopt. "Ik blijf liever daar", wijst ze naar de lessenaar. "Dat ze op afstand bij mij komen."

De juf maakt zich nog het meeste zorgen om de andere volwassenen waarmee ze nu een pand deelt, waar ze eerst de kerk helemaal voor haarzelf had. "Die gaan ook naar hetzelfde toilet", vertelt ze. "En die hebben misschien niet dezelfde hygiëne die ik heb. In de kerk had ik dat allemaal in de hand. De controle raak je kwijt als je met meer mensen bent."

Juf Maaike Cappel vertelt hoe het is om weer in school te werken - NH Nieuws

Dat Maaike toch over haar angst heen is gestapt komt omdat ze leerlingen wil helpen die achterstanden hebben opgelopen tijdens het digitaal lesgeven. "Omdat hier alle middelen tot onze beschikking zijn", vertelt ze. "Dus als een kind iets achterloopt met rekenen op een bepaald gebied dan kan ik even die stof pakken en opnieuw behandelen. In de kerk moest ik eerst mijn spullen halen en weer terug. Dat was heel onhandig."

Sjouwen

Met de leerlingen heeft ze haar situatie besproken en samen doen ze hun best om afstand van elkaar te bewaren. "Wij doen ons best, meer kunnen we niet doen", vertelt een leerling. "Zij doet haar best, maar kan ook niet meer doen. Dus als het niet gaat dan gaan we naar de kerk. Dan gaan we helpen sjouwen. En dan is het ook goed."

Maaike gaat het aantal coronabesmettingen in Zandvoort de komende tijd goed in de gaten houden: "Op het moment dat er echt veel uitbraken zijn in Zandvoort, en dat zit er best aan te komen, kan ik altijd weer terug naar de kerk."