Schooljaar feestelijk geopend in Hilversumse wijk Kerkelanden

Vóór de zomervakantie zaten de leerlingen nog op de Goudenregenschool, locatie Kerkelanden. Vandaag, op de eerste schooldag, gaat de school door het leven als Kindcentrum De Wijde Blik. En dat werd gevierd met confetti en de presentatie van het nieuwe naambord.

"We willen méér zijn dan alleen een basisschool," vertelde directeur Homan-Dijkstra eerder al aan NH Nieuws. "We werken al samen met de kinderopvang, de bibliotheek en logopedisten en dat willen we uitbreiden in de toekomst."

Wennen

Dat de nieuwe naam nog even wennen is, begrijpt hij best. "Naamswijzigingen zijn altijd lastig natuurlijk, zowel voor ouders als voor kinderen," zegt Homan-Dijkstra. "Als je al zeven jaar op de Goudenregenschool zit en nu opeens op Kindcentrum De Wijde Blik, dan is dat in het begin wel even gek."

De openbare basisschool met zo'n honderd leerlingen gaat nu zelfstandig verder, los van de Goudenregenschool in Hilversum, maar beide scholen vallen onder de overkoepelende stichting Stip.