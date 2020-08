OPA wil parkeergarages Alkmaar afsluiten

ALKMAAR - De Onafhankelijke Partij Alkmaar wil parkeergarages in de stad afsluiten voor onbevoegden. De partij wil dat garages alleen toegankelijk zijn met een parkeerticket of een pasje. Dit hebben zij in vragen aan het college van Alkmaar laten weten.

Aanleiding voor de vragen aan het college zijn de branden die de afgelopen jaren in de garages hebben gewoed. In juli zorgde een grote brand in de singelgarage voor flinke schade. De brand is vermoedelijk aangestoken. Een 51-jarige Alkmaarder werd daarvoor aangehouden.

Overlast

Een andere reden om de garages af te sluiten is de overlast door daklozen en verwarde personen. "Zowel in en rond de Singelgarage, de Karperton, Schelphoekgarage en De Vestgarage duurt deze overlast al jaren voort met zeer nadelige effecten voor omwonenden en bezoekers", aldus OPA in een persbericht.

Volgens de Onafhankelijke Partij Alkmaar wordt het overnachten in garages door de gemeente gedoogd. "Handhaving zou te kort schieten. Dit in tegenstelling tot de meeste andere gemeenten waar parkeergarages simpelweg alleen toegankelijk zijn voor tickethouders of mensen met een abonnement. Om ongewenst verblijf te voorkomen werd soms ook een hond ingezet. Dat laatste is een dure maatregel, welke blijkbaar niet effectief was."

Onderzoek

De gemeente is bezig met een onderzoek maar daar wil OPA niet op wachten. De partij wil de maatregel zo snel mogelijk doorvoeren zo staat te lezen in de vragen aan het college. "Is een onderzoek echt nodig om deze voor de hand liggende maatregel te effectueren?

Zo ja, houdt u rekening met deze maatregel bij uw onderzoek?"