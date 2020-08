Protest heeft succes: bloedafnamepunt blijft in Zandvoort Nieuw Noord

ZANDVOORT - Het protest van Zandvoorters in de wijk Nieuw Noord tegen het verdwijnen van een bloedafnamepunt, heeft succes gehad. Het bedrijf Atalmedial blijft bloed afnemen bij welzijnsinstelling Pluspunt in de wijk.

Cor Haagsman strijdt voor behoud van de post in Pluspunt. Atalmedial wilde daar op 1 augustus stoppen. Vooral ouderen en (chronisch) zieken uit Nieuw Noord moesten van Atalmedial naar de Haltestraat in het centrum en dat is volgens Cor een brug te ver. "Er is geen rechtstreekse openbaar vervoerverbinding tussen het centrum en Nieuw Noord. Dan moet je met de bus overstappen en lang wachten. Dus als je hier met 10 minuten weg bent, ben je anderhalf uur op pad als je naar de Haltestraat toe moet", zei hij eerder tegen NH Nieuws. Er kwam een petitie en ruim 300 mensen tekenden.

Onvoldoende bewust

Niet alleen de gebruikers van de post, ook de gemeente Zandvoort heeft zorgen geuit over het stoppen in Pluspunt. Dit vanwege de slechtere bereikbaarheid voor de doelgroep van de Haltestraat. "Atalmedial was zich hiervan onvoldoende bewust", meldt Zandvoort. Volgens burgemeester David Moolenburgh is in overleg met Atalmedia weer een geschikte plek gevonden, toch weer in Pluspunt.

