Medewerker DekaMarkt Velserbroek besmet met corona, collega's in quarantaine

VELSERBROEK - Een medewerker van het DekaMarkt-filiaal aan de Galle Promenade in Velserbroek heeft het corona-virus onder de leden. Na contactonderzoek is meerdere collega's geadviseerd in quarantaine te gaan.

SchagenFM

Dat laat een woordvoerder van de Noord-Hollandse supermarktketen aan NH Nieuws weten, nadat op sociale media berichten verschenen dat de helft van de personeel met het virus zou zijn besmet. "Dit is zeker niet het geval", aldus de woordvoerder. "Er werken 200 collega's in dit filiaal, van wie er één is besmet." De besmette medewerker 'heeft adequaat gehandeld', laat de woordvoerder weten. "De collega is bij de eerste lichte verschijnselen thuisgebleven en heeft zich laten testen." Toen die test positief terugkwam, heeft de supermarkt contact opgenomen met de GGD, is er contactonderzoek uitgevoerd en zijn 'enkele directe collega's' in quarantaine gegaan. 'Weinig gewerkt' Klanten hoeven zich geen zorgen te maken, benadrukt de supermarkt. "Omdat de desbetreffende collega de afgelopen weken minimaal aan het werk is geweest op de winkelvloer." De woordvoerder benadrukt dat de corona-maatregelen, zoals spatschermen bij de kassa's en het maximumaantal klanten in de winkel, gehandhaafd blijven.

Voor zover bekend is het eerste bedrijf in Velserbroek waar een medewerker corona heeft opgelopen. Wel hebben meerdere bedrijven in andere plaatsen de afgelopen tijd bekendgemaakt dat ze de deuren tijdelijk gesloten hielden omdat één of meer medewerkers besmet bleken. Zo ging in juli de Zandvoortse viskraam De Zeemeermin dicht, en volgde eerder deze maand het eveneens Zandvoortse sushi-restaurant Zizo.