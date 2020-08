Amsterdam Zanger Edgar Burgos: "Wasmasjien is mijn redding geweest"

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat zanger Edgar Burgos, het gezicht van de band Trafassi. Hij maakte van Wasmasjien een regelrechte klassieker.

Zanger Edgar Burgos: "De wasmasjien is mijn redding geweest." - Robert Jan de Boer

biografie naam: Edgar Burgos beroep: zanger Trafassi bijnaam: Bugru erelijst: 4 Gouden platen, Andreaspenning 2014

Suriname Op het moment dat Edgar Burgos in 1975, kort voor de Surinaamse onafhankelijkheid, naar Nederland kwam, was hij een gevierd man. Burgos: "In Suriname was ik de man. Ik stond in alle grote shows. Na een optreden stond mijn straat vol met toeterende auto's." Zijn eerste tijd in Amsterdam viel dan ook flink tegen. Hier was hij een grote onbekende. "Dat was het ergste wat ik toen heb meegemaakt. Ik liep op de Albert Cuyp en niemand kende me", zegt Burgos nu. Zijn kans kwam toen Lieve Hugo, de bekendste Surinaamse zanger in Nederland, plotseling overleed en Edgar werd gevraagd om in zijn band te zingen.

Wasmasjien Uiteindelijk werd Burgos ook in Nederland een bekendheid. Hij dankt dat aan de hit Wasmasjien met zijn band Trafassi. Dat was in 1985. Hoewel het nummer nooit hoger kwam dan een tiende positie in de top-40, zullen er maar weinig mensen zijn die het nummer nog nooit hebben gehoord. Er was in die tijd dan ook geen verzamelplaat waar het nummer niet op stond. Burgos: "Wasmasjien is mijn redding geweest. Anders was ik gewoon een muzikantje, maar nu ben ik een artiest." Het nummer is oorspronkelijk van de Antilliaanse componist en zanger Macario Prudencia. Burgos hoorde het nummer ooit live spelen op Curaçao en zag er meteen een hit in. Burgos: "Ik heb het liedje een paar keer gehoord. Daarna heb ik niet meer naar het origineel geluisterd, maar er mijn eigen ding van gemaakt. Ik heb het niet vertaald ofzo."

Dubbelzinnig Veel van zijn teksten zou je als dubbelzinning kunnen beschouwen: Mijn stofzuiger staat altijd paraat, Lik maar aan mijn lolly en Het leven bestaat uit pompen zijn maar enkele van de titels die op meerdere manieren zijn uit te leggen. Burgos speelt, met een grote lach op het gezicht, de vermoorde onschuld: "Je ziet het toch zelf, ik woon hier alleen, mijn stofzuiger staat hier altijd paraat." En dat van die lolly's begrijpt hij evenmin. Achter zich op de kast liggen twee hele grote lolly's, dus hoe valt dat anders uit leggen?